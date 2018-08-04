Федеральный судья округа Колумбия Джон Бейтс обязал администрацию президента США Дональда Трампа возобновить отмененную им программу защиты от депортации незаконных иммигрантов, въехавших в Соединенные Штаты несовершеннолетними (Deferred Action for Childhood Arrivals, DACA).

Как передает ТАСС, об этом говорится в постановлении.

В 25-страничном документе судья указал, что прекращение программы, инициированной администрацией экс-президента Барака Обамы, будет «незаконным и неконституционным». Бейтс подчеркнул, что нынешние власти не смогли в срок разъяснить ему решение об отмене DACA, как того он просил еще в апреле нынешнего года. По его словам, федеральное правительство не смогло «тщательнейшим образом обдумать <…> основную причину своего решения» отменить программу.

Теперь у администрации Трампа есть 20 дней, до 23 августа, чтобы обжаловать решение судьи, либо же возобновить DACA. Если власти не подадут апелляцию, то распоряжение администрации по отмене программы будет аннулировано, а министерство внутренней безопасности (МВБ) должно начать вновь принимать заявки от иностранцев в связи с возобновлением DACA. Официальный представитель минюста США Девин О’Мэлли не стал отрицать, что решение будет обжаловано. «Министерство юстиции продолжит твердо защищать свою позицию [по отмене программы] и надеется отстоять ее в дальнейшем судебном процессе», — говорится в его распространенном заявлении.

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