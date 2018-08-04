Во Франции из-за аномально жаркой погоды главный оператор АЭС в стране, концерн Electricite de France (EDF), остановил работу четырех энергоблоков на атомных электростанциях. Об этом пишет французская газета Le Parisien.

По данным издания, отключение энергоблока в Фессенхайме ночью 4 августа стало уже четвертым в стране. Ранее из-за жары остановили один энергоблок на АЭС в Сент-Альбане на юго-востоке страны и два энергоблока АЭС в Бюже на востоке Франции.

Отмечается, что одной из причин остановки энергоблока в Фессенхайме стало превышение нормативов температуры воды, которую АЭС сбрасывает в Большой канал Эльзаса. Температура сбрасываемой воды выше 28°С может привести к гибели флоры и фауны.

При этом подчеркивается, что в жару в стране вырос спрос на электроэнергию из-за работы кондиционеров.

Minval.az