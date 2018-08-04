Бразильская левая Партия трудящихся (ПТ) выдвинула кандидатом на высший государственный пост экс-президента страны Луиса Инасиу Лулу да Силву, отбывающего тюремный срок по делу о коррупции.

Как передает ТАСС со ссылкой на телеканал Globo, соответствующее решение было принято в субботу на общенациональном съезде этой политической силы в Сан-Паулу.

Теперь членам ПТ предстоит зарегистрировать кандидатуру экс-президента в Высшем избирательном суде (ВИС) южноамериканской республики. Это необходимо сделать не позднее 15 августа.

Однако ВИС, скорее всего, откажет Луле да Силве в праве участвовать в избирательной гонке. В соответствии с национальным законодательством человек, осужденный судом второй инстанции по итогам уголовного процесса, не может претендовать на выборные должности. По данным агентства Reuters, если Лула да Силва лишится возможности вновь баллотироваться на высший пост, его заменит бывший мэр бразильского города Сан-Паулу Фернанду Аддад.

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