Первую авиабазу НАТО на Балканах построят в центральной Албании.

Как передает РИА Новости, об этом сообщил в Facebook премьер-министр страны Эди Рама.

По словам главы албанского правительства, местом строительства выбран старый военный аэродром в городе Кучова (с 1950 по 1990 годы — город Сталин).

«На средства Североатлантического альянса в партнерстве с правительством Албании, НАТО только в первую фазу проекта модернизации аэродрома в Кучова вложит свыше 50 миллионов евро», — написал Рама на своей странице в социальной сети.

Албанский премьер уточнил, что реализация проекта должна начаться в течение года. Рама также заявил, что авиабаза будет «служить для снабжения НАТО, логистической поддержки, поддержки авиаподразделений полиции, подготовки личного состава и учений альянса».

«Кучова также будет служить базой для национальных ВВС. Эта стратегическая инвестиция НАТО в Албании привнесет новые стандарты в наши вооруженные силы», — отметил премьер страны.

Албания является членом Североатлантического альянса с апреля 2009 года.

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