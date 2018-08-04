Террористы из запрещенной в РФ группировки «Джебхат ан-Нусра» отвергли требование Турции о роспуске своих формирований в провинции Идлиб на северо-западе Сирии.

Как передает ТАСС со ссылкой на газету Al Watan, Анкара предложила боевикам-сирийцам из «Джебхат ан-Нусры» влиться в состав создаваемой турецкими военными «северной сирийской армии», а иностранным наемникам вернуться в те государства, откуда они прибыли, и сдаться органам правосудия.

Турция, которая является вместе с Россией и Ираном гарантом перемирия в Сирии, играет основную роль в поддержании стабильности в зоне деэскалации, созданной в 2017 году в северо-западной провинции Идлиб и прилегающих к ней районах. Это единственный регион Сирии, который остается в руках незаконных вооруженных формирований после их разгрома в Восточной Гуте и на юге страны.

В четверг в Идлибе было объявлено о создании коалиции «Фронт национального освобождения» (ФНО), в состав которого, помимо вооруженных оппозиционеров из так называемой Сирийской свободной армии, вошли исламские радикалы из «Ахрар аш-Шам» и «Бригады Нуреддина аз-Зенги». Численность объединения из 14 фракций оценивается в 40-50 тыс. боевиков. Возглавил ФНО бывший полевой командир бригады «Фейлак аш-Шам» Фадлялла аль-Хаджи.

По сведениям газеты Al Watan, эти силы Анкара намерена использовать для вытеснения террористов «Джебхат ан-Нусры» из Идлиба после их отказа от самороспуска. В дальнейшем боевики составят основу 70-тысячной армии, которая, по замыслу Анкары, будет держать под своим контролем Идлиб и прилегающие к нему территории вдоль границы с Турцией.

Как сообщил телеканал Al Mayadeen, командование ВС Сирии, в свою очередь, готовит операцию по освобождению города Джиср-эш-Шугур, захваченного бандами террористов в апреле 2015 года. Он стоит на горном перевале, через который проходит стратегическое шоссе Латакия — Алеппо. В случае успеха этой операции войска смогут отсечь южные области Идлиба и блокировать форпосты бандформирований в Хан-Шейхуне, Маарет-Наамане и Кфар-Зите.

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