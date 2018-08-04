Иран уменьшит присутствие в Сирии или вовсе уйдет из нее, если ситуация стабилизируется, а борьба с терроризмом подойдет к концу.

Как передает РИА Новости, об этом заявил официальный представитель иранского внешнеполитического ведомства Бахрам Касеми.

«До тех пор пока правительство Сирии будет того желать, мы будем находиться в этой стране. Важной нашей задачей, помимо запроса сирийского правительства, была борьба с терроризмом. Как только мы почувствуем, что Сирия близка к относительной стабильности, а борьба с терроризмом подходит к концу и достигнуты значительные успехи, безусловно, мы можем уменьшить консультативное присутствие в Сирии или же вовсе уйти», — сказал Касеми агентству Pana. Текст заявления приводится на сайте иранского МИД.

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