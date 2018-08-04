Власти Турции намерены заморозить счета министра юстиции США Джеффа Сешнса и министра внутренних дел США Райана Зинке в ответ на введенные Вашингтоном санкции в отношении турецких министров, возглавляющих аналогичные ведомства.

Как передает ТАСС, об этом заявил президент Турции Тайип Эрдоган.

«Сегодня я отдаю приказ своим друзьям. Если у американских министров юстиции и внутренних дел есть счета в Турции, то заморозьте их, — сказал он. — Решение США ввести санкции против турецких министров нелогичны. К Турции нельзя относиться в таком духе».

Отметим, что ранее США ввели санкции в отношении министра внутренних дел Турции Сулеймана Сойлу и министра юстиции Абдулхамита Гюля из-за того, что Анкара не позволила вернуться на родину американскому пастору Эндрю Брансону.

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