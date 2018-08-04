Чем новый законопроект так напугал российских экспертов?

Современные средства массовой информации и коммуникации по-настоящему и радикально изменили мир. Они не только расширили границы мира в представлении большинства людей и сократили время от события до поступления информации о нем к жаждущей новостей аудитории, но еще и позволили в прямом смысле слова не слезая с любимого дивана наблюдать хоть за футбольным матчем, хоть за хроникой природных катастроф, хоть за войной вне зависимости от географических расстояний — в реальном времени, во всех подробностях, с «картинкой» высокой четкости, передаваемой по надежной спутниковой связи.

Только вот специалисты предупреждают: эта самая картинка в реальном времени порой играет с аудиторией злую шутку. Она «подается» аудитории быстро, оперативно, но вот анализ причин и последствий в жесткие рамки жанра вписываются не всегда — разве что речь идет о таком событии, как начало второй войны в Заливе в 2003 году или же теракты в США 11 сентября 2001 года, когда трансляция картинки в реальном времени растягивается на несколько часов и в нее можно «втиснуть» и комментарий, и беседу с экспертами. Куда чаще все идет по другой схеме: «горячая картинка» — в выпуске новостей, а подробный анализ — уже в другом «формате», с долгой беседой «говорящих голов», когда уже велик соблазн переключиться на другой канал с другой «картинкой». И неважно, телевизионный это канал или «ютубовский».

Впрочем, если новость важная, то комментарии иногда тоже дают «в горячем режиме». Примерно по этой схеме развиваются события сегодня в России, где обсуждают американскую политическую новость: в Сенат США представлен законопроект о новых санкциях против России. Документ «двухпартийный» — подготовили законопроект демократы Роберт Менендес, Бен Кардин, Джин Шахин и республиканцы Кори Гарднер, Линдси Грэм и Джон Маккейн. Основанием для введения новых санкций авторы законопроекта сочли «продолжающиеся попытки России вмешаться в выборы в США», а также действия РФ в Сирии и Украине. «Нынешний режим санкций не смог удержать Россию от вмешательства в предстоящие среднесрочные выборы 2018 года. Наша цель состоит в том, чтобы изменить статус-кво и ввести сокрушительные санкции и другие меры против путинской России», — заявил сенатор Линдси Грэм, один из авторов законопроекта.

Строго говоря, новые санкции против РФ вводятся регулярно. С той же регулярностью продлеваются «старые» их пакеты. И у российского истэблишмента уже выработалась «схема реагирования». Вот и теперь глава комитета Совфеда по международным делам Константин Косачев заявил «симоньяновскому» каналу Russia Today: законопроект о новых санкциях в отношении России связан с внутриполитической борьбой в США. Как уверен Косачев, «таких инициатив и заявлений мы будем видеть все больше по мере того, как приближаются промежуточные выборы в конгресс 6 ноября». Набирает популярность и другая идея: дескать, новые санкции — это ответ «американских русофобов» на переговоры Путина и Трампа в Хельсинки. Наконец, есть и третья «установка»: по версии российской пропаганды, Крым, оказывается, лишь «повод», Донбасс — тем более, а на самом деле Россию «хотят поставить на колени». А уж анализировать экономические последствия санкций для самой РФ давно считается не комильфо. Здесь с разными вариациями повторяются — в разных вариациях три установки: «эти санкции бьют по экономике самого же Запада, особенно вместе с российскими «контр-санкциями»», «у России достаточно ресурсов, чтобы справиться с санкционным давлением», и вообще — «настоящие патриоты будут есть траву, но Крым не отдадут!»

Но на сей раз испытанная схема дала сбой. Нервы не выдержали у одного из главных кремлевских пропагандистов — Владимира Соловьева. Комментируя новые санкции, ведущий «вечеров имени себя» в своем Twitter-аккаунте вдруг проговорился: «А вот это уже совсем серьезно. Понятно, что санкции будут нарастать. Уже никто и не пытается найти оправдание ужесточению. Не считают нужным. Нас будут душить экономически. И вопрос не в том, как мы ответим США, а в том, как мы собираемся в новых условиях развивать экономику».

Здесь нужно пояснение. В новом законопроекте, конечно, немало политических заявлений, весьма неприятных для Москвы. Так, сенаторы требуют, чтобы госсекретарь дал заключение, является ли Россия спонсором терроризма в соответствии с формальными критериями. В новом документе предусматривается»оказание давления на российское правительство с тем, чтобы оно прекратило препятствовать международным усилиям по расследованию нападений с применением химического оружия, а также наказанию российского правительства за производство и применение химического оружия». Под санкционный удар подпадают российские политики, чиновники, бизнесмены и компании, причастные к поддержке «злонамеренных кибердействий России».

Но самое главное, пакет санкций, предусмотренных новым законопроектом, включает в себя весьма жесткие финансовые и экономические меры. Одним из объектов санкций становятся энергетические проекты с поддержкой от российских госкомпаний. В документе предусматривается запрет на выдачу американцам лицензий на участие в проектах по добыче нефти в России. В свою очередь, компании, занимающиеся крупными сделками с недвижимостью, будут обязаны предоставлять информацию, если эти сделки заключены с российской стороной. Наконец, авторы законопроекта предлагают ввести запреты и санкции по сделкам, связанных с новым государственным долгом России. Против такой идеи ранее выступал Минфин США, где опасались, что такое решение негативно отразится на всем мировом рынке казначейских бумаг. Но теперь законопроект уже внесен в Сенат. И шансы, что он вскоре обретет силу закона, весьма высоки. А такие меры обещают России серьезные экономические проблемы. Строго говоря, уже после первых сообщений о новых санкциях еще в виде законопроекта российский рубль на московской бирже уже «скользнул вниз». Всего же, по мнению экспертов, новые санкции США могут обрушить российскую национальную валюту от 15 до 25% стоимости. Что уже автоматически означает резкий рост цен на все импортные товары и на ту продукцию, которая считается российской, но в производстве которой задействованы импортируемые из-за рубежа компоненты и комплектующие. И тут необязательно быть высококвалифицированным экономистом, чтобы понять: все это означает для РФ прямо-таки «девятый вал» не столько экономических, сколько социальных проблем.

И самое главное, столкнуться с этими проблемами Путину и его команде предстоит в весьма чувствительный, и это еще мягко сказано, момент. В самом деле, напомним в который уже раз: после своего прихода к власти Владимир Путин и его «команда» достаточно долго практически не сталкивались с серьезными социальными проблемами у себя в стране. Были, конечно, отдельные инциденты вроде Пикалево, но в целом околокремлевские пропагандисты имели все возможности всячески напирать на социальные достижения новой власти, а любой политический протест встречать «неотразимым» аргументом «вы что, хотите, чтобы было как в девяностые?», а основная масса населения, что греха таить, была готова согласиться на закручивание политических «гаек» в обмен на эту самую пусть относительную, но все же сытость.

Но затем, после захвата Крыма, ситуация изменилась коренным образом. И продолжает меняться, причем самым невыгодным для Кремля образом и по всем фронтам. Вдруг оказалось, что все эти громкие лозунги вроде «Россия встала с колен» и стратегия, заявленная Путиным в его мюнхенской речи, имеют свою цену, причем не политическую и не имиджевую, а самую простую, выраженную в рублях и копейках. Как выяснилось, поддержка союзников вроде Армении, Сирии, а тем более марионеточных оккупационных режимов в Цхинвали, Сухуми и Тирасполе требует денег, и солидных денег, которые еще к тому же с учетом криминализации этих режимов обнаруживают опасное свойство улетать как в «черную дыру». Устроив демонстрацию силы у натовских границ, Россия вместо предложения униженного и перепуганного Запада «создавать новую систему безопасности в Европе», то бишь договариваться с ней о новом разделе сфер влияния, получила многонациональные батальоны НАТО в странах Балтии, череду уже натовских учений и рост военных расходов стран Североатлантического альянса. Во-первых, обидно. Во-вторых, затратно: вместо капитуляции РФ получила «асимметричный ответ». Москва, конечно, тоже отвечает: где «Искандерами», где «Кинжалами», где учениями «Запад—2017», только вот все это стоит денег, и немалых. Именно «гонка вооружений», как известно, подкосила в конце концов экономику СССР. А ведь Советский Союз не был так тесно интегрирован в мировую экономику и не испытывал такого санкционного давления. А теперь санкции, вопреки всей пропагандистской браваде, действуют, особенно если они постепенно ужесточаются. Введенные в ответ на них «контр-санкции» ударили по самой РФ куда больнее, чем по Западу, которому были адресованы. Дело не ограничилось исчезновением с прилавков испанского хамона и устриц белон — как выяснилось, за рубежом закупались не только доступные немногим деликатесы, но и свинина, рыба, молоко и молочные продукты…

В результате цены на продовольствие по вполне понятному принципу пошли вверх. Что больнее всего ударило как раз по неимущим. В регионах забили тревогу: голодные пенсионеры роются на помойках, участились кражи еды. После очередных громких разоблачений Навального выяснилась еще одна опасная особенность: как уже указывалось, коррупционные разоблачения на сытую и голодную аудиторию действуют совершенно по-разному. Теперь же Россию накрывает новая волна недовольства — на сей раз в связи с повышением пенсионного возраста. Экономисты что-то там твердят про демографию, про соотношение работающих и пенсионеров, но у «тех, кому за…» лишь один возмущенный вопрос (он же ответ): как это так?!! Ведь Владимир Владимирович обещал пенсии не повышать!!!! Можно, конечно, не без едкой иронии напомнить, как тот же Владимир Владимирович обещал «не обезьянничать» в ответ на признание Косова, что не помешало ему развязать войну против Грузии, подписывал с Украиной документы о базировании Черноморского флота в Крыму, а затем объявил Крым субъектом РФ, и всю эту, пардон, VIP-ложь российская аудитория воспринимала спокойно, но как только обманули самих российских пенсионеров, тут же завозмущалась, но важно другое: игнорировать социальное недовольство у властей РФ уже не получится. Особенно если это недовольство будет нарастать.

И самое главное, у Кремля нет и пусть даже относительно безболезненного выхода из ситуации. Найти «внутренние финансовые резервы» вряд ли получится. Отступить на международной арене — такой шаг неизбежно будет означать для Путина «потерю лица», а он слишком многое поставил на свой имидж «крутого мачо». Продолжать прежнюю политику, уповая на репрессивные меры? Это, возможно, поможет «день простоять да ночь продержаться», только вот справляться с социальным взрывом куда труднее, чем подавить протест либеральной интеллигенции. Словом, у российских экспертов были все основания по-настоящему испугаться новых санкций. И уж тем более эти новые санкции — серьезный сигнал тревоги для тех российских союзников, «форпостов» и сателлитов вроде Армении или Сирии, которые находятся на содержании у Москвы. И которым в ближайшее время придется серьезно умерить аппетиты — не говоря о том, что метрополии может просто оказаться не до их капризов.

Но вот если даже в этой ситуации РФ, где повышают пенсионный возраст и НДС, все же подбросит своему «форпосту» очередной оружейный кредит — это будет серьезная информация к размышлению об истинных приоритетах российской политики.

Нурани, политический обозреватель.

Minval.az