Около 19:00 мск (20.00 — бак.вр.) на сервисе DownDetector появилось сообщение о проблемах в работе Facebook. Пользователи оставили на ресурсе более 600 жалоб на доступность соцсети.

Пользователи писали, что испытывают проблемы с доступом на Гавайях, в Дании, Таиланде, Катаре, материковой части США, Бразилии, Великобритании, Пакистане и в других странах мира, пишет РБК.

45% пользователей пожаловались на полное отсутствие доступа к соцсети, 33% сообщили о проблемах со входом в свою учетную запись, 21% заявили о сбоях в работе приложений.

Спустя примерно 20 минут пользователи стали сообщать, что соцсеть снова доступна.

Minval.az