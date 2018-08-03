Сделают ли на нее ставку в Ереване?

«Лихие девяностые» обогатили, в числе прочего, и такой жанр народного творчества, как городской политический фольклор. Согласно одному из его современных произведений, некий субъект в кругу друзей заявляет: «Я хочу заняться политикой! Вы не видите, что делается со страной? Коррупция! Казнокрадство! Воровство! Взяточничество!» У него спрашивают: «Вы хотите с этим бороться?» Мужичок машет рукой: «Да вы что? Я хочу в этом участвовать!»

Это, конечно, анекдот. Но в том, что, к примеру, в той же Армении с ее экономикой «на точке замерзания» власть — это по сути дела единственный прибыльный бизнес, сомнений нет. И новая «команда» во главе с Николом Пашиняном, столкнувшись с серьезными проблемами на российском «треке», не торопится объявлять о своей коллективной отставке и ищет способы выйти из щекотливого положения, в которое сама себя загнала. В том числе и при помощи такого радикального средства, как возобновление боевых действий в Карабахе. Во всяком случае, именно на такой вывод наталкивают откровения очередного ереванского эксперта Айка Наапетяна, который на своей пресс-конференции в Ереване брякнул: оказывается, военный баланс между Арменией и Азербайджаном нарушен в пользу Еревана. Как разглагольствовал эксперт, еще в июне 2015 года было подписано соглашение о предоставлении Россией Армении государственного экспортного кредита на $200 миллионов на приобретение вооружения российского производства. В соответствии с межправительственным соглашением, подписанным 24 октября 2017 года, Россия предоставит армянской стороне государственный экспортный кредит в $100 миллионов для финансирования поставок продукции военного назначения. Правда, при этом Россия осуществляет продажу оружия Азербайджану, но, как уверял эксперт, «баланс вооружения если и нарушен, то только в пользу Армении, так как тот вид вооружений, который может определить исход событий в случае военных действий, а именно комплексы «Искандер М», имеются только у России и Армении». Как уверял Наапетян, в случае применения Арменией данного вида вооружения в отношении Азербайджана многие его стратегические объекты могут оказаться под ударом, в том числе ГЭС, газо- и нефтепроводы. Другим фактором, сдерживающим возобновление военных действий со стороны Баку, по его мнению, являются британские компании, разрабатывающие нефтяные месторождения в Азербайджане и, конечно же, военная доктрина России, которая предусматривает поддержку стратегического союзника и члена ОДКБ в лице Армении. А вот что касается продажи Россией оружия Азербайджану, то эксперт считает: Москва не преследует экономическую выгоду, а пытается не допустить, чтобы Азербайджан был полностью зависим от Турции. «России выгодно, чтобы её сосед, который играет важную роль в регионе, в данном случае Азербайджан, не был полностью зависим от Турции. Продажа Россией оружия Азербайджану означает военно-техническое сотрудничество, подготовку кадров и обслуживание вооружения». А значит, действия России надо рассматривать с её точки зрения, а власти Армении должны пытаться сопоставить взаимные интересы.

Тут бы, конечно, поинтересоваться: а кто, так сказать, целевая аудитория этого шоу? Господин Наапетян решил произвести впечатление на Баку? Но тогда вынуждены его разочаровать. Дело даже не в том, что Армения получила в подарок от Москвы не «Искандер М», а «Искандер Э», то есть «облегченную» экспортную модификацию этого ОТРК. Просто напомним в который уже раз: во-первых, наша страна располагает противоракетными системами, способными перехватить атакующую ракету. Во-вторых, в случае удара по Мингечаурской ГЭС, нефте- и газопроводам Азербайджан получает моральное право на ответный удар, и нашей стране было чем ответить даже до того, как Национальная армия получила РСЗО «Полонез» и ОТРК LORA. В-третьих, Армения неминуемо окажется в положении мирового изгоя. Впрочем, после азербайджанского ответа дипломатические вопросы уж точно не будут для Еревана главной проблемой. Так что эксперты могут, конечно, надувать щеки и трясти погремушками, но вряд ли добьются ожидаемого эффекта.

Конечно, имеет право на существование версия, чтo господин Наапетян не просто сотрясал воздух — он прежде всего доказывал армянской аудитории, что главный военный козырь Армении — это союз с Россией. И самое главное, он все это шоу закатил как раз в те дни, когда отношения между Москвой и Ереваном заметно натянулись. Кремль направил Еревану новое предупреждение — на сей раз устами еще одного большого друга Армении, первого заместителя председателя Комитета Государственной Думы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константина Затулина. В интервью «Эхо Москвы» он заявил: «В Армении должны будут задуматься, какой выбор сделает премьер Н.Пашинян, так как если этот выбор будет не в пользу удовлетворения каких-то беспокойств России, то со стороны России критика действий премьера может привести к самым разным исходам как внешним, так и внутриполитическим». И вообще, по его словам, Армения не может не учитывать, что сегодня ее безопасность гарантируется во многом членством в ОДКБ, наличием российской военной базы и поставками оружия из России. Затем продолжил: «В данном случае в отношениях с Россией это чревато утратой доверия на высоком уровне, потому что слова словами, а действия действиями. Этот арест генерального секретаря ОДКБ (Ю.Хачатуров – Э.М.) не может не нанести ущерб имиджу самой организации. Здесь поднимается вновь вопрос о правильности устава ОДКБ, где основную ношу обязательств несет Российская Федерация».

Возможно, конечно, господину Затулину просто не пришло в голову задуматься, как отзовутся его рассуждения насчет российских гарантий для Армении в Баку. Где тоже сделают выводы, благодаря чьему заступничеству Армения безнаказанно продолжает оккупацию азербайджанских земель. Но не это, похоже, главное. Сегодня Москва решает другую задачу — успокоить свой не в меру расшалившийся «форпост». Которому уже продемонстрировали «кнут», напомнили о полученных пряниках, а теперь ждут и наблюдают, каким окажется эффект.

А в Ереване тем временем — явная растерянность. Ссориться с Россией всерьез слишком опасно. И в результате здесь спешно «восстанавливают отношения». В «деле Хачатурова» местная юстиция старательно изображает «задний ход»: так мол и так, генсек ОДКБ может покинуть страну и продолжать исполнять свои обязанности. Тем более, что в Москве намекают: пусть в Ереване не рассчитывают, что союзники «автоматически» примут новую выдвинутую Арменией кандидатуру генсека на оставшийся срок до 2020 года. И если нового кандидата не одобрят, то пост генсека в порядке ротации перейдет к Беларуси.

Глава МИД Армении Зограб Мнацаканян провел встречу с заместителем министра обороны РФ генерал-полковником Александром Фоминым и в ходе переговоров клятвенно заверил: Ереван высоко оценивает сотрудничество с Россией в военной и военно-технической сфере (еще бы — Minval.az). В этом контексте министр особо подчеркнул важность, которую Армения придает дальнейшему укреплению ОДКБ и продолжает активно участвовать в достижении этой цели. Затем Мнацаканян вполне предсказуемо отметил, что дислоцированная в Гюмри 102-я российская военная база — один из важных и положительным примеров сотрудничества в данной сфере. Мнацаканян и Фомин обсудили также вопросы международной и региональной безопасности, ситуацию на Ближнем Востоке, особенно в Сирии. Были рассмотрены вызовы, стоящие перед этническими и религиозными меньшинствами в результате действий террористических группировок. Старался, похоже, не зря: заместитель министра обороны России генерал-полковник Александр Фомин уже опроверг «утечки» о проблемах в поставках российских вооружений Армении. «Это некорректная информация. Я ее не подтверждаю», — с удовольствием цитируют Фомина ереванские журналисты.

Давид Тоноян, министр обороны Армении, на следующей неделе собирается в Москву и уже закидывает удочку, что в Ереване хотели бы получить от Москвы третий оборонный кредит. То бишь еще одну партию оружия в качестве презента. Это, конечно, подарок из числа тех, о которых один из героев фильма «Конец операции «Резидент»», Михал Михалыч Кутепов-Воропаев, «подарки не возвращают — за них расплачиваются». Насчет Никола Пашиняна что-то утверждать трудно, но вот Зограб Мнацаканян и Давид Тоноян понимают это очень хорошо. И если вспомнить, что Мнацаканян и Фомин также обсудили вопросы международной и региональной безопасности, ситуацию на Ближнем Востоке, особенно в Сирии, и еще рассмотрели вызовы, стоящие перед этническими и религиозными меньшинствами в результате действий террористических группировок, то можно предположить, на каком направлении Армении придется «расплатиться». Особенно с учетом наличия в Сирии многочисленной армянской общины, давних связей Еревана с асадовским режимом и дружбы спецслужб Армении и России с курдскими боевиками.

Здесь, наверное, можно было бы поставить точку. Но остается еще одно обстоятельство — общественное мнение Армении. То самое общественное мнение, которое уже не на шутку взбудоражено не столько «делом Пермякова», сколько событиями куда более «горячими»: и «бархатной революцией», где весьма бойко использовалась антимосковская риторика, и «запаниковавшим Паником», и жесткой реакцией Москвы на аресты фигурантов дела «1 марта», что было объявлено «внутренним делом Армении». В ситуации, когда на двери офиса Республиканской партии клеят портреты Путина и вешают российские флаги, Николу Воваевичу будет уже ой как непросто совершить в политике и политической риторике очередной «полицейский разворот» и не опасаться при этом, что люди выйдут на улицу уже против своего недавнего кумира. И что делать? Покидать пост и возвращаться в свою «двушку» в Ереване?

И вот в этой ситуации возобновление войны действительно может показаться кому-то простым и легким выходом из ситуации. Во-первых, в этом случае, уверены в Ереване, виноватым в возобновлении войны объявят такой-сякой Азербайджан, который решил воспользоваться политическими проблемами своего соседа. Во-вторых, Россия в таком случае просто не сможет не вмешаться, особенно если в Ереване действительно попытаются ударить по целям в глубине территории Азербайджана и ответный удар придется уже не на Карабах, а на саму Армению. В-третьих, удар по нефтегазовой инфраструктуре на фоне развернувшейся в Европе «энергетической войны» вроде бы укладывается в интересы Кремля. Наконец, в таком случае даже самым отчаянным ереванским политикам будет уже не до споров. И тут уже не кажется случайным, что господин Наапетян не просто напоминал о той военной поддержке, которую получает Армения от России — он всеми силами стремился убедить аудиторию, будто бы чудодейственные «Искандеры» и заступничество Москвы прямо-таки гарантируют Армении новые победы и территориальные захваты, а на все последние новости и выкладки экспертов, что в реальности возобновление войны не обещает Армении ничего хорошего, можно просто не обращать внимания.

Только вот ереванским бонзам лучше не забывать: такого рода «эксперты» могут советовать ударить из подаренных Россией «Искандеров» хоть по экспортным трубопроводам, хоть по турецким военным объектам в тех самых шести вилайетах Восточной Анатолии, которые Армения мечтает «прихватизировать», и обещать при этом легкую прогулку и быструю победу, но на практике этого лучше не проверять. Потому как реальность от заявлений такого рода не изменится. И в этой реальности Армении надо бы слушать других экспертов — тех, кто призывает наконец «включить думалку», вернуть Азербайджану захваченные земли и начать реальное урегулирование конфликта, потому что иначе нормально жить и развиваться у Армении не получится. Другой вопрос, хватит ли на такое у «народного премьера» мудрости, харизмы и политической воли.

Нурани, политический обозреватель

Minval.az