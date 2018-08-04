Мать террориста номер один Усамы бен Ладена впервые за 17 лет после терактов 11 сентября 2001 года в США поведала, как ее сын стал джихадистом. Она дала интервью The Guardian.

По словам Алии Ганем, бен Ладен «стал другим человеком», когда учился в Университете короля Абдул-Азиза в Саудовской Аравии. Ей и в голову не приходило, что ее робкий и скромный сын станет экстремистом и организует кровавый теракт, передает ее слова газета.

«Он был славным ребенком до тех пор, пока не встретил в университете людей, промывших ему мозги. Это можно назвать культом, — поделилась она. — Я всегда ему говорила держаться от них подальше, а он мне никогда не рассказывал, чем занимается, потому что любил меня».

Во время учебы бен Ладен познакомился с членом организации «Братья мусульмане» Абдуллой Аззамом, ставшим его духовным наставником. Впоследствии мужчина начал тратить все свои деньги на поездки в Афганистан под видом деловых командировок. Его семья была крайне огорчена, когда осознала, что тот стал джихадистом.

В статье также отмечается, что сводные братья террориста дождались, пока Алия Ганем покинет комнату, и рассказали, что она «до сих пор не верит в содеянное ее сыном и отказывается винить его в чем-то».

Женщина с семьей до сих пор живет в городе Джидда и является уважаемой фигурой в саудовском обществе. Репортер The Guardian описывает дом семейства как большой и роскошно обставленный. На стенах в гостиной висят в рамах портреты бен Ладена. Две его вдовы живут с детьми недалеко от города.

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