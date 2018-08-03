Сирийские военнослужащие обнаружили в схронах боевиков в провинции Эль-Кунейтра большое количество оружия, боеприпасов и запасов еды. Об этом сообщает государственное агентство SANA.

По информации корреспондента агентства, зачистка территории проводилась в деревнях, освобожденных от членов террористических группировок. В итоге были найдены винтовки и ракеты американского производства, а также боеприпасы, мины, пулеметы и продукты, произведенные израильской компанией.

Кроме того, на складе обнаружили экипировку так называемых «Белых касок». Это базирующийся в Великобритании спасательный отряд, состоящий из сирийцев, которые прошли курсы специальной подготовки за рубежом, и существующий за счет дотаций со стороны западных стран. «Белые каски» объявили своей целью спасение мирного населения в зонах боевых действий, однако сирийские власти обвиняют их в поддержке экстремистов и ведении враждебной пропагандистской деятельности.

Отмечается, что данные о схронах оружия военным передали местные жители. Они сообщили, что боевики группировки «Джабхат ан-Нусра» (запрещена в России, на ее базе создана «Хайат Тахрир аш-Шам») перед уходом их региона закопали большое количество оружия.

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