Взрыв произошел в мечети города Гардез на востоке Афганистана (провинция Пактия).

Число жертв взрыва составляет 20 человек, сообщает ТАСС.

По информации агентства Pajhwok, не менее 40 человек получили ранения различной степени тяжести. Агентство отмечает, что мечеть атаковали два террориста-смертника.

Местные власти подтвердили факт взрыва. Подробности произошедшего уточняется.

«Поступили сообщения о взрыве в мечети города Гардез, провинция Пактия, информацию подтвердили местные власти», — сообщается в Twitter телеканала.

Согласно информации, речь идет об атаке смертника во время пятничной молитвы.

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