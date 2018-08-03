Портал Vulture составил список всех хорроров, которые выйдут в американский прокат до конца 2018 года. В перечень попали 39 фильмов ужасов.

Большинство релизов запланировано на август — кинопрокатчики планируют выпустить 14 хорроров, в том числе «Лес потерянных душ», «Элизабет Харвест», «Слендермен», «Лето 84», «Кукловод: Самый маленький рейх» и «Новорожденный». В сентябре выйдут семь картин, из них две — зомби-хорроры («Выжившие» и «Окоп №11»), а также отмеченная критиками лента «Проклятие монахини» и трэш-хоррор «Мэнди» с Николасом Кейджем.

В октябре запланирована премьера пяти фильмов, среди которых — продолжение слэшера «Хэллоуин». В ноябре в прокат выходит ремейк фильма 1977 года «Суспирия», хоррор о зомби-нацистах «Оверлорд», «Охотник-убийца» с Джерардом Батлером, трэш-мюзикл «Анна и апокалипсис» и спродюсированный создателем «Стражей Галактики» Джеймсом Ганном фильм, который пока не получил официального названия.

На декабрь запланирована американская и мировая премьера триллера «Пирсинг». В списке также указаны шесть фильмов, которые выходят в 2018-м, но пока не получили точных дат. Среди них — лента Ларса фон Триера «Дом, который построил Джек» и картина «Придержи тьму» с Александром Скарсгардом.

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