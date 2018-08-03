Учёные из Ирландского национального университета выяснили, что регулярное употребление продуктов с высоким содержанием клетчатки способствует снижению тревоги, сообщает издание The Journal of Physiology.

Специалисты проводили исследование в рамках теории, согласно которой стрессовые расстройства, депрессию и повышенную тревожность вызывают бактерии. По мнению экспертов, постоянный стресс может привести к так называемому синдрому дырявого кишечника, то есть к истончению стенок.

Сотрудники университета города Корк провели эксперимент и поместили две группы подопытных мышей в стрессовую среду. Одну из групп учёные кормили продуктами с высоким содержанием клетчатки, в частности, овощами, бобовыми и зерновыми. В результате у них улучшилась работа пищеварительной системы, а уровень тревожности снизился.

Причина этого кроется в том, что клетчатка стимулирует выработку жирных кислот SCFA, которые уничтожают вредные бактерии.

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