Правоохранительные органы Турции задержали в Стамбуле 38 иностранцев, подозреваемых в связях с террористической группировкой ИГ и подготовке терактов, сообщает агентство Anadolu в пятницу со ссылкой на источник в полиции.

«Правоохранительные органы задержали 38 иностранных граждан в Стамбуле по подозрению в связях с террористической организацией ИГ», — говорится в сообщении агентства.

По данным агентства, контртеррористические подразделения правоохранителей провели несколько единовременных рейдов по 12 адресам в шести районах города.

Задержанные «подозреваются в подготовке террористических атак».

В ходе операций были также изъяты документы и цифровое оборудование.

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