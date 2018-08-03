Санкции США в отношении двух турецких министров демонстрируют решимость страны в вопросе возвращения на родину американского пастора Эндрю Брансона.

Об этом, как сообщило агентство AFP, заявил в пятницу госсекретарь США Майкл Помпео перед встречей с министром иностранных дел Турции Мевлютом Чавушоглу в Сингапуре на полях форума Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН).

«Турцию предупредили, что пришло время для возвращения пастора Брансона, и я надеюсь, они поймут, для чего они [санкции], доказательство нашей большой решимости», — приводит агентство его слова.

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