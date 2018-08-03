Сын Дональда Трампа Эрик заявил, что получал угрозы в свой адрес.

«Мне угрожали, всей нашей семье угрожали, всем нам. У всех нас дома возникал белый порошок», — сказал он в интервью телеканалу Fox News, отвечая на вопрос ведущего об угрозах в адрес его семьи, передает РИА Новости.

Он также назвал «полным абсурдом» и «лицемерием» многие сообщения в прессе, касающиеся деятельности его отца и действий родственников президента.

Американский лидер враждует с рядом СМИ, называя их «врагами народа» и «фейковыми новостями». В ответ журналисты критикуют Трампа и публикуют постоянные утечки из Белого дома с компрометирующей информацией.

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