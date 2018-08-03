Ученые из Университета Саутгемптона заявили, что им удалось раскрыть секрет исчезновения кораблей в Бермудском треугольнике, передает Газета.ру со ссылкой на Daily Star.

Исследователи пришли к выводу, что причиной массовой гибели кораблей в этом регионе являются 30-метровые «волны-убийцы», которые часто возникают в Бермудском треугольнике. Первые такие волны были зафиксированы только в 1997 году. По словам ученых, они могут возникать из ниоткуда и имеют очень высокую разрушительную силу, которой не могут сопротивляться даже самые большие суда.

Чтобы проверить свою теорию сотрудники Университета Саутгемптона создали модель огромного судна USS Cyclops, которое исчезло в Бермудском треугольнике в 1918 году. Во время крушения на его борту находились 300 человек. Ученым, с помощью моделирования, удалось создать эффект «взрывающейся волны», которая, по их версии, стала причиной гибели судна.

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