Настоятеля одного из крупнейших буддийских монастырей в Китае обвинили в сексуальных домогательствах и изнасилованиях монахинь. Об этом сообщает The Global Times.

Две служительницы пекинского монастыря Лунцюань направили жалобу местным властям, в которой рассказали, что настоятель Ши Сюэчэн домогался до нескольких монахинь и «контролировал их разум», чтобы принудить к сексу.

Они также сообщили, что мастер Сюэчэн отправлял им сообщения непристойного характера. Домогательства он называл частью изучения буддийской доктрины.

Женщины начали собственное расследование после того, как одна из служительниц обратилась к ним за помощью. Когда она посещала Лунцюань в декабре 2017-го, настоятель отправлял ей сексуальные послания. Подавшие жалобу обращались в министерство общественной безопасности, чтобы убедиться, что их действительно отправлял Сюэчэн.

В монастыре все обвинения отвергли, заявив, что доказательств вины настоятеля нет. Кроме того, религиозное учреждение попросит власти провести расследование. Копию обращения настоятель опубликовал в своем аккаунте в Weibo. Сам он от комментариев отказался, однако известно, что его допросили представители местных властей, после чего он был отпущен.

Мастер Сюэчэн является членом Постоянного комитета Народного политического консультативного совета Китая — совещательного органа при руководства КНР, а также председателем Буддийской ассоциации Китая. Ее представитель, как пишет газета, заявил, что ничего не слышал об обвинениях в адрес начальника.

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