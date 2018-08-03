Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу провел встречу с госсекретарем США Майком Помпео на полях министерской встречи АСЕАН в Сингапуре.

Как передает «Анадолу», за последние 15 дней Чавушоглу и Помпео провели четыре телефонных разговора.

Обсуждались ситуация в Сирии, темы экстрадиции главаря террористического течения «Параллельное государство» Фетуллаха Гюлена, передачи Турции самолетов пятого поколения F-35, а также суда над американским пастором Эндрю Брансоном.

Последний телефонный разговор состоялся 1 августа по инициативе американской стороны.

Решение о встрече глав дипломатий в Сингапуре было согласовано еще до введения США санкций в отношении глав Минюста и МВД Турции.

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