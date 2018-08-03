Ускорению процесса переименования Острова Пасхи в Рапа-Нуи послужит указ, подписанный президентом Чили Себастьяном Пиньерой.

О подписании соответствующего указа сказал сам Пиньера в телеэфире, сообщают «Известия».

Группа чилийских депутатов подготовила законопроект, который предполагает внесение изменений в конституцию Чили и переименование Острова Пасхи в Рапа-Нуи-Остров Пасхи.

Как сказал в эфире президент страны, новое название острова будет «отражать его тысячелетнюю историю и поразительные традиции».

Заявление Пиньеры приурочено к вступлению в силу новых правил посещения острова туристами, которые преследуют цель защитить его уникальную экосистему. Согласно новым правилам, туристы смогут находиться на его территории не более 30 дней.

Minval.az