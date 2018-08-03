Фред и Лесли Хиггинс, семейная пара из Шотландии, выиграли в лотерею около £58 млн. Об этом сообщает RT со ссылкой на Sky News.

По данным телеканала, супруги купили лотерейный билет в магазине.

Пенсионеры, посчитали, что проиграли, в связи с чем передали билет продавцу, который, в свою очередь, порвал его на две части и выбросил в урну.

Однако через некоторое время после случившегося, автомат сообщил о том, что семье необходимо обратиться в компанию, которая организовала лотерею.

После прохождения необходимых процедур проверки, супруги получили выигрыш.

На данный момент Лесли уволилась с работы. Пара купила кабриолет и теперь пенсионеры обдумывают планы поехать в Индию и Китай, а также купить второй дом на Барбадосе.

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