Власти Швеции передали министерству вооруженных сил и сотрудникам управления материально-технического обеспечения вооруженных сил поручение о приобретении американской системы ПВО Patriot, передает «Газета.ру» со ссылкой на Associated press.

Отмечается, что американская сторона предложила руководству Швеции приобрести четыре единицы системы ПВО, а также два типа ракет после прошедших переговоров между странами. Ожидается, что власти США начнут поставлять системы ПВО в 2020 году, а закончат в 2025 году. Как отметили местные СМИ, собственная шведская система ПВО не способна сбивать баллистические ракеты.

Финансовые подробности сделки не раскрываются, также как и дата ее заключения и подписания соответствующих документов.

Minval.az