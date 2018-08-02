Граница между Албанией и Косово будет упразднена с 1 января 2019 года, сообщает ТАСС.

Об этом заявил государственный министр по вопросам диаспоры Албании Пандели Майко во время манифестации, посвященной проблемам албанской диаспоры.

«Нам нужно открыть границу между Албанией и Косово, премьер-министр (Албании Эди Рама — ред.) сказал нам, что он принял решение. 1 января начинается свободное движение между Албанией и Косово», — заявил П.Майко.

Присутствовавшие на мероприятии глава Косова Хашим Тачи и премьер Рамуш Харадинай не комментировали решение Эди Рамы упразднить границу.

Minval.az