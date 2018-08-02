Американская компания Tesla сообщила о рекордных убытках в 717,5 миллиона долларов во втором квартале 2018 года.

Как следует из отчета, опубликованного на сайте компании, убытки во многом связаны с вложениями в новые модели, в частности в электрокар Model 3. Однако прибыль от этой модели «медленно переходит к положительным показателям», говорится в документе. Убыток Tesla за первый квартал составил 336,4 миллиона долларов, сообщает Lenta.ru.

«Мы ожидаем, что будем производить 50-55 тысяч данных транспортных средств в третьем квартале. <…> Валовая прибыль модели должна значительно вырасти — приблизительно до 15% в третьем квартале и приблизительно до 20% в четвертом квартале, преимущественно из-за постоянного сокращения производственных издержек», — сообщает компания.

Ссылаясь на собственное исследование, Tesla утверждает, что рынок для этой модели гораздо шире, чем для среднеразмерных седанов премиум-класса.

Ранее агентство Блумберг со ссылкой на источник сообщило, что Tesla планирует выделить пять миллиардов долларов на строительство завода в Китае на фоне эскалации торгового конфликта между США и КНР, при этом часть средств компания рассчитывает привлечь в Поднебесной.

Tesla Model 3 — электрический пятиместный седан, представленный 31 марта 2016 года. Эта модель разрабатывается на новой платформе, которая отличается от тех, что используются в Tesla Model S и Tesla Model X. Tesla Model 3 стала первой моделью компании, ориентированной на массовый рынок.

Обновленная версия полноприводной Tesla Model 3 разгоняется до ста километров в час за 4,5 секунды. Запас хода составляет 520 километров, максимальная скорость — 230 километров в час. Стоимость этой версии — плюс пять тысяч долларов к базовой цене модели в 35 тысяч долларов.

Minval.az