Россия выставит посты военной полиции на Голанских высотах.

Об этом сообщил начальник Главного оперативного управления Генштаба российских вооруженных сил Сергей Рудской в четверг, 2 августа, передает «Интерфакс».

Он напомнил, что работа международных наблюдателей в районе сирийско-израильской границы была приостановлена в 2012 году по соображениям безопасности, однако теперь созданы условия для возобновления их деятельности. «Сегодня миротворцы ООН в сопровождении российской военной полиции совершили первое за шесть лет патрулирование в районе разделения», — заявил Рудской.

Военачальник добавил, что «в целях исключения возможных провокаций напротив постов ООН вдоль линии «Браво» спланировано выставление восьми наблюдательных постов военной полиции». Они впоследствии с улучшением обстановки будут передаваться военнослужащим сирийских правительственных войск.

Minval.az