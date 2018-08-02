Экс-президент Ирана Махмуд Ахмадинежад призвал президента США Дональда Трампа раскрыть имена и банковские счета родственников иранских правительственных чиновников, проживающих в США по Green Card (грин-карта), сообщает агентство Анадолу.

«Господин Трамп, обнародуйте имена родственников иранских чиновников, имеющих Грин-карту и банковские счета в США», — написал Ахмадинежад на своей странице в Twitter.

Экс-президент Ирана обвинил судебные власти и нынешнего главу судебной системы аятолла Садика Лариджани в коррупции. В связи с этим иранские СМИ все чаще стали заявлять о том, что ряд приближенных к правительству лиц вывозит валюту из страны.

Два дня назад Ахмадинежад обратился в МВД за разрешением проводить акции протеста против сложившейся ситуации в стране. МВД пока еще не ответило на запрос экс-президента Ирана.

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