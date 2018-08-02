Министр юстиции Турции Абдулхамит Гюль, комментируя санкции США, заявил, что он не располагает имуществом или денежными счетами за пределами республики.

Как передает ТАСС, соответствующее сообщение глава минюста опубликовал в среду на своей странице в Twitter.

«У меня нет какого-либо имущества или средств в США или где-либо еще за пределами Турции, — написал он. — Если так сложится судьба, то, возможно, однажды я куплю оливковую рощу в своей родной провинции Газиантеп».

Министерство финансов США 1 августа ввелосанкции в отношении министра внутренних дел Турции Сулеймана Сойлу и министра юстиции Абдулхамита Гюля из-за того, что Анкара не позволила вернуться на родину американскому пастору Эндрю Брансону. Это было сделано в рамках принятого Конгрессом в 2016 году так называемого глобального акта Магнитского, направленного против лиц, замешанных, по мнению Вашингтона, в коррупции и нарушающих права человека. Как отметил пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс, ограничения были введены «по указанию президента» США Дональда Трампа.

Министерство иностранных дел Турции осудило решение США ввести санкции и призвало «отказаться от этого ошибочного решения», так как «такая агрессивная позиция, которая не служит чьим-либо интересам, незамедлительно получит ответ», а введение Вашингтоном санкций «серьезно навредит двусторонним отношениям».

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