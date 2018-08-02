Все полицейские небольшого американского города Бландфорд, штат Массачусетс, уволились вечером 30 июля, сообщает портал MassLive.

По его информации, всего в населенном пункте было четыре сотрудника правоохранительных органов. Все они подписали заявления об увольнении, назвав условия для работы крайне небезопасными из-за плохого финансирования.

«Работа в полиции опасна по своей сути, а администрация города ее сделала еще более [опасной]», — говорится в документе. В нем стражи порядка рассказывают о патрульных автомобилях, в которых нет кондиционеров, комплектов зимней резины и отсутствует полный привод. По их словам, зачастую на вызовы приходилось отправляться на личных машинах, поскольку даже в лучшем из рабочих авто было невозможно отрегулировать спинку сиденья, к тому же оно перегревалось. У двух других были проблемы с тормозами.

Также они рассказали о плохих и устаревших бронежилетах, постоянно неработающей радиосвязи и отсутствии помощи. «И они просят нас делать работу (…) за 14-15 долларов в час. Вы бы ставили свою жизнь на кон в таких условиях? — указали уволившиеся. — Мы отказываемся дальше рисковать жизнью ради города, которому мы, похоже, практически неинтересны».

На странице городского департамента в Facebook сообщается, что в случае чрезвычайной ситуации жителям все равно необходимо звонить на номер 911. Как отмечается, к обеспечению безопасности в Бландфорде подключились департаменты округа и штата. В город также направили несколько нарядов для патрулирования.

Издание пишет, что увольнение всех полицейских произошло на фоне обсуждений о слиянии департамента Бландфорда с отделением соседнего Честера.

В июне сообщалось, что всех сотрудников полиции мексиканского города Окампо (штат Гуанахуато) арестовали по подозрению в причастности к убийству кандидата в мэры.

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