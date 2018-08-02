МИД Турции отреагировал на решение США по санкциям против двух турецких министров.

«Выражаем решительный протест против объявленного Минфином США решения по санкциям в отношении нашей страны», — говорится в заявлении МИД Турции.

«На агрессивное отношение США, которое не послужит каким-либо целям, будет дан незамедлительный и адекватный ответ. Призываем США отказаться от этого ошибочного решения», — сказано в заявлении ведомства.

Глава МИД Турции лично отреагировал на заявление Белого дома о введении санкций против турецких министров.

«Попытка США ввести санкции против двух наших министров не останется без ответа. Мы не сможем решить вопросы между нами, если правительство США не осознает, что оно не добиться выполнения своих незаконных требований подобным способом. Мы не сможем решить вопросы между нами, если правительство США не осознает, что оно не добиться выполнения своих незаконных требований подобным способом», -сказал глава внешнеполитического ведомства.

Minval.az