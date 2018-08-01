Центр по контролю и профилактике заболеваний США обратился к американцам с просьбой перестать стирать и повторно использовать презервативы.

Как передает «Лента», сообщение опубликовано в официальном Twitter организации.

«Мы говорим об этом, потому что люди действительно это делают. Хватит стирать и использовать презервативы повторно! Пользуйтесь новыми каждый раз, когда занимаетесь сексом», — говорится в сообщении.

В твите также была опубликована ссылка на сайт центра, где размещена вся необходимая информация о правилах использования популярного метода контрацепции. Так, организация напомнила, что как мужские, так и женские презервативы могут защитить от заболеваний, передающихся половым путем, а также ВИЧ и вирусов Эболы и Зика.

Некоторые люди действительно используют средство контрацепции неоднократно: согласно нескольким исследованиям, этим занимаются от 1,4 до 3,3 процента людей.

В комментариях к твиту завязалась дискуссия. Многие сетовали на то, что действительно существуют люди, которым необходимо напоминать о столь очевидных вещах. Другие отмечали, что сейчас презервативы при необходимости можно получить бесплатно в организациях, которые хоть как-то связаны со здоровьем.

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