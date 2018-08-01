Президент Реджеп Тайип Эрдоган отверг утверждения американской стороны о давлении на религиозные меньшинства Турции.

«Религиозные меньшинства Турции не сталкиваются с какими-либо притеснениями. Это вымысел»,- заявил президент Реджеп Тайип Эрдоган в парламенте, передает «Анадолу».

Комментируя, угрозы руководства США о введении санкции в отношении Анкары в случае отказа от освобождения пастора Эндрю Бронсона, обвиняемого в Турции в шпионаже и пособничестве террористам, Эрдоган сказал: «Турция не поступится принципами прав человека и независимого правосудия».

По мнению. президента, угрозы, озвучиваемые представителями США в адрес Анкары, основаны на идеологии сионизма и евангелизма, что в корне недопустимо. «Язык угроз никакому не принесет пользы. До сегодняшнего дня Анкара и Вашингтон развивали успешное партнерство в рамках НАТО. Турецкие и американские военные сражались бок о бок еще в период Корейской войны», — напомнил Эрдоган.

По его словам, США не пристало угрожать Турции. «Анкара не изменит своей позиции. Думаю, что американская сторона хорошо осведомлена о данной позиции Турции», — сказал Эрдоган.

Глава турецкого государства не исключил также обсуждения темы напряженности в турецко-американских отношениях на полях саммита АСЕАН в Сингапуре. «Не исключаю, что уже сегодня эта темы станет предметом обсуждений министра иностранных дел Турции Мевлюта Чавушоглу и госсекретаря США Майкла Помпео в Сингапуре», — пояснил глава государства.

Minval.az