21-летняя студентка Черен Йылмаз победила в конкурсе, организованном мясным рестораном в Анталье, съев больше всех шашлычков, сообщает rusturkey.com.

Конкурс был организован Ильясом Демиром, 28-летним владельцем ресторана. Таким образом мужчина решил поднять популярность своего заведения. Он объявил, что наградит мобильным телефоном, стоимостью в 5,5 тыс. лир и 4-месячным бесплатным обслуживанием девушку, которая съест 200 мясных шашлычков за 45 минут, или мужчину, который съест 301 шашлычок.

Когда в ресторан пришла хрупкая Йилмаз, хозяин заведения не поверил, что девушка может столько съесть, однако, дал ей шанс, пообещав, что в случае победы она получит не 4, а 5 месяцев бесплатного обслуживания. Перед началом конкурса был измерен вес девушки. 40-килограммовой студентке за 23 минуты удалось съесть 255 шашлычков, то есть 4 килограмма мяса, а также 1 тарелку салата, 1 буханку хлеба и выпить 3 стакана айрана и 2 стакана воды. После конкурса её вес достиг 47 килограммов, а победительница забрала мобильный телефон и золотую медаль. Теперь в течении 5-ти месяцев девушка может питаться в ресторане бесплатно.

Йылмаз рассказала, что была уверена в себе, несмотря на сомнения окружающих и боялась только, что у неё лопнет живот. Хозяин ресторана рассказал, что девушка ела так, будто никогда не видела еды. Также Демир отметил, что доволен проведённым конкурсом. Продажи у ресторана выросли на 70 процентов.

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