В Италии неизвестные отравили немецкую овчарку по кличке Каос, которая спасла людей после землетрясения в Аматриче в 2016 году.

Об этом сообщает The Guardian.

После этого инцидента зоозащитники призвали ужесточить наказание за жестокое обращение с животными.

Пса назвали собакой-героем, поскольку в августе 2016 года он нашел под развалинами выживших людей после землетрясения в Аматриче, в результате которого погибли 230 человек.

«Убили героя, который в те тревожные часы вместе со спасателями разбирал четырьмя лапами завалы и искал выживших. Каос спасал людей, и те же самые люди его отравили», — подчеркнул представитель организации Animalisti Italiani Ринальдо Сидоли.

Его хозяин Фабиано Этторе тогда одним из первых оказался на месте трагедии и на протяжении нескольких недель помогал спасателям со своей собакой.

Он нашел труп отравленного пса в своем саду в Сант-Эузанио-Форконезе в субботу, 28 июля. «У меня нет слов. Я не могу понять этот ужас. Он был жив как минимум до двух часов ночи, я слышал, как он лаял», — отметил он.

Немецкая овчарка также участвовала в спасательной операции после землетрясения в Норче в октябре 2016 года, которое стало самым сильным в Италии за последнее десятилетие, погибших не было.

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