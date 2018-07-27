Премьер-министр Австралии Малколм Тернбулл заявил, что «нет оснований полагать», что США намерены нанести удар по Ирану, сообщает британская газета The Guardian.

Телеканал ABC со ссылкой на источники сообщил, что США при помощи Австралии могут нанести удар по ядерным объектам Ирана в августе 2018 года. Австралийский премьер-министр назвал информацию о том, что австралийские министры готовились к тому, что США планируют нанести удар по ядерным объектам Ирана «спекуляцией».

«Сегодня я видел сюжет на ABC со ссылкой на высокопоставленные источники в правительстве Австралии. Это спекуляция, это цитирование анонимных источников», — сказал он.

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