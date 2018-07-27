Это надуманное, абсолютно надуманное обвинение. Об этом в интервью телекомпании «Еркир Медиа» сказал второй президент Армении Роберт Кочарян.

«Я представляю то веселье, которое воцарится в Азербайджане. Сделайте, сделайте им такой подарок! Я специально явился дать показания.

Как только изменили мой статус, я решил не давать показаний, потому что, когда прочел обвинение, был изумлен», – сказал Роберт Кочарян.

Второй президент сказал, что «наступает 37-ой год». Он добавил, что его арест – самый вероятный сценарий.

«Да, послезавтра я могу оказаться в тюрьме. Пойду, отсижу, буду бороться до конца: если думают, что я сбегу – нет, почему я должен бежать? Послед два с половиной года я пишу книгу, вся история – с моим участием, это автобиографическая книга. Она будет чрезвычайно интересной: написано о вещах, относящихся ко внутренней кухне», – сказал он.

Специальная следственная служба Армении в четверг, 26 июля, предъявила бывшему президенту страны Роберту Кочаряну обвинения в свержении конституционного строя в 2008 году.

Сам Кочарян выразил уверенность, что выдвинутые обвинения — «это вендетта и политическое преследование».

«Бывший президент Роберт Кочарян обвиняется в том, что с группой людей сверг конституционный порядок в стране после президентских выборов 2008 года. Специальная следственная служба обратилась в суд для выбора ареста в качестве меры пресечения в отношении Кочаряна», — говорится в заявлении.

Minval.az