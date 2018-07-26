В среду, 25 июля, глава Государственного департамента США Майк Помпео обнародовал «Крымскую декларацию», в которой заявил о непризнании США аннексии полуострова Россией. Документ был опубликован на сайте американского внешнеполитического ведомства.

— Россия путем вторжения на Украину и аннексии Крыма в 2014 году пыталась подорвать основополагающий международный принцип, которого придерживаются демократические государства: ни одна страна не может силой изменять границы другой. Государства мира, включая Россию, согласились с этим принципом и выразили это в Уставе ООН, дав обещание воздерживаться от угрозы или применения силы против территориальной целостности или политической независимости любого государства. Этот основополагающий принцип, подтвержденный в Хельсинкском заключительном акте, составляет фундамент, на котором базируется наша общая безопасность.

Так же, как и в Декларации Веллеса (Welles Declaration) 1940 года, Соединенные Штаты вновь подтверждают свою политику в отношении отказа признания требований Кремля по установлению суверенитета над территорией, захваченной силой, вопреки международному праву. Совместно с союзниками, партнерами и международным сообществом Соединенные Штаты отвергают попытку России аннексировать Крым и обязуются поддерживать эту политику к восстановлению территориальной целостности Украины.

Соединенные Штаты призывают Россию уважать принципы, о соблюдении которых она давно утверждает, и завершить оккупацию Крыма. Поскольку демократические государства стремятся построить свободный, справедливый и процветающий мир, мы должны поддерживать нашу приверженность международному принципу равенства суверенных государств и уважать их территориальную целостность. Своими действиями Россия продемонстрировала поведение, недостойное великой державы и выбрала путь изоляции от международного сообщества.

Minval.az