Студентка из Швеции Элин Эрссон сорвала депортацию 52-летнего гражданина Афганистана, которая происходила на ее глазах, устроив стоячий пикет в самолете, за что ей грозит штраф и до полугода тюрьмы за неповиновение требованиям капитана самолета, сообщает Deutsche Welle.

Группа шведских активистов, которая борется с депортацией просителей убежища из зон конфликта, узнала о том, что одного такого мужчину власти отправляют назад в Афганистан. Чтобы предотвратить депортацию, член группы активистов Элин Эрссон купила билет на самолет, на котором афганца должны были направить из Гетеборга в Кабул с пересадкой в Турции.

Для того, чтобы остановить депортацию, Эрссон осталась стоять перед взлетом, требуя, чтобы мужчину сняли с рейса, иначе она не сядет в свое кресло. Дело в том, что самолет не может взлететь, пока все пассажиры не находятся на своих местах и не пристегнуты ремнями безопасности. Всю акцию девушка транслировала в фейсбуке.

«Я пытаюсь изменить правила моей страны. Они мне не нравятся. Отправлять людей в ад — неправильно», — объяснила Эрсон пассажирам.

Экипаж корабля приказывал активистке сесть и пристегнуться, на что она отвечала, что не делает ничего противозаконного. Некоторые пассажиры возмутились поведением девушки. Они также настаивали на том, чтобы она заняла свое место. Один мужчина даже попытался отобрать у нее телефон.

На видео девушка сообщает, что несколько пассажиров все же поддержали ее акцию. В знак солидарности местная футбольная команда также поднялась со своих мест и отказалась садиться по требованию бортпроводников. В конце видео можно услышать аплодисменты.

Мужчину сняли с рейса, но оставили под стражей. Позже в полиции сообщили, что его все равно депортируют, и что Эрссон грозит штраф и заключение под стражу до полугода за неповиновение требованиям капитана самолета.

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