Президент США Дональд Трамп сообщил в своем Twitter-аккаунте о теплых отношениях между США и Европейским союзом.

«Откровенно говоря, ЕС, представленный на фото [главой Еврокомиссии] Жан-Клодом Юнкером, и США, которые представляет ваш покорный слуга, любят друг друга!» — написал американский лидер в своем микроблоге.

25 июля Трамп и Юнкер провели в Вашингтоне встречу. По ее итогам было принято решение, что США начнут работу по увеличению экспорта сжиженного газа в Европу, также европейцы согласились снизить промышленные тарифы и импортировать больше соевых бобов и иной сельскохозяйственной продукции из США.

Minval.az