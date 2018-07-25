Россия выражала Израилю протест после того, как над территорией еврейского государства был сбит сирийский самолет Су-22, пишет Maariv.

По информации источника издания в политических кругах, российской стороне в ходе контактов предоставили доказательства, в том числе кадры с радаров, на которых было зафиксировано вторжение истребителя в воздушное пространство Израиля. Отмечалось, что пилоту Су был дан шанс вернуться на территорию Сирии.

Как сообщается, после объяснений протест был отозван. В то же время официальных заявлений по этому поводу ни с одной из сторон не было.

Самолет был сбит в результате ракетного удара 24 июля.

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