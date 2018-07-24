Президент Турции Реджеп Эрдоган прокомментировал ситуацию вокруг ухода из сборной Германии футболиста турецкого происхождения Месута Озила.

По словам турецкого президента, критика Озила после совместной с ним фотографии – это расизм, сообщает Milliyet.

Эрдоган также добавил, что накануне разговаривал с Озилом по телефону.

Накануне футболист турецкого происхождения Месут Озил объявил о завершении карьеры в сборной Германии.

Такое решение Озил принял из-за критики неудачного выступления немецкой сборной на ЧМ-2018 и критики его встречи с президентом Турции Реджепом Эрдоганом.

Озил отметил, что всегда делал все для своих соратников по команде, тренеров и «хороших людей в Германии», «но если высокопоставленные чиновники DFB так обращаются со мной, не уважают мои турецкие корни и эгоистично втягивают меня в политическую пропаганду, тогда наступает предел».

«Расизм никогда не должен быть приемлем», — заключил футболист.

Minval.az