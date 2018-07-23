Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху подтвердил информацию о том, что он должен встретиться с главой МИД России Сергеем Лавровым 23 июля. Об этом сообщает РИА Новости.

Уточняется, что израильский премьер также должен провести встречу с главой Генштаба России Валерием Герасимовым.

«Я встречусь сегодня с российской делегацией, возглавляемой министром иностранных дел Сергеем Лавровым и начальником Генерального штаба Герасимовым», — сказал он.

По его словам, Лавров и Герасимов прилетят в Израиль по поручению президента России Владимира Путина.

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