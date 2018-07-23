Почти каждый второй беженец в Германии, подлежащий депортации, не явился в назначенный день для выполнения этой процедуры, пишет Deutsche Wirtschafts Nachrichten. Как стало известно из данных федеральной полиции Германии, до конца мая из 23 900 запланированных депортаций были проведены всего лишь около 11 100.

Таким образом, 12 800 депортаций не состоялись. Около 11 500 беженцев «не прибыли» в назначенный день или «залегли на дно». В остальных 1300 случаях депортация была отменена по разным причинам. При этом в 150 случаях пилот самолёта отказался принять на борт беженцев. Более чем в 500 случаях депортация была отменена из-за «активного или пассивного сопротивления». Таким образом, речь идёт о росте прерванных депортаций на более чем 200% по сравнению с 2017 годом, отмечает ИноТВ.

По данным полиции, наибольшее сопротивление при депортации оказали выходцы из Нигерии, Гвинеи, Сомали, Сирии, Сьерра-Леоне, Гамбии, Марокко, Ирака и Эритреи. «Для федеральной полиции создаются огромные трудности, так как почти каждый второй беженец, подлежащий депортации, не депортируется ответственными за это региональными и коммунальными ведомствами», — резюмировал председатель профсоюза полицейских Германии Эрнст Вальтер.

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