Президент Франции Эмманюэль Макрон во время саммита НАТО в Брюсселе 11–12 июля признался американскому лидеру Дональду Трампу, что читал его книгу «Искусство сделки» (The Art of the Deal) и пользуется описанными в ней тактиками.

Как передает «Лайф» со ссылкой на портал Axious, согласно информации журналистов, в ходе беседы Трамп обратился к Макрону с требованием склонить страны Евросоюза к переговорам с США по вопросам торговли. Французский президент ответил, что не поддержит переговоры «под угрозами», ведь сам же Трамп не рекомендовал так поступать в своей книге об искусстве переговоров.

— Я читал «Искусство сделки». Я знаю, что сначала нужно нанести врагу ответный удар, чтобы иметь свои рычаги на переговорах, — заявил он.

Minval.az