Во внезапном потеплении отношений между Францией и Азербайджаном величайшую роль играет то обстоятельство, что после американского демарша европейские страны не чувствуют себя защищенными. Об этом в беседе с Первым Информационным сказала политолог Ануш Седракян, комментируя факт сближения в отношениях между Францией и Азербайджаном.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев 20 июля отправится во Францию, а до этого он направил послание Эммануэлю Макрону, в котором отметил: «Мы связываем большие надежды с Францией – как страной-сопредседателем Минской группы ОБСЕ, и с Вами лично – в вопросе урегулирования Карабахского конфликта. Мы с большим нетерпением ждем мирного, справедливого урегулирования конфликта – в соответствии с нормами международного права, в рамках территориальной целостности нашей страны».

По словам Ануш Седракян, Азербайджан может использовать в военных целях все, что угодно, включая и экономический ресурс. «А европейские страны ищут союзников во всех подходящих и неподходящих местах. Может возникнуть вопрос – почему этот союзник не Армения? Потому что перед Европой стоит проблема не в плане решения правовых или демократических вопросов, а газовых, энергетических, экономических, военных. Идет борьба за рынок после ограничения американского рынка, поэтому с европейской стороны мы видим действия, не соответствующие провозглашенным ценностям. Это – общая тенденция, которая началась после последних президентских выборов в США. Сейчас происходят масштабные перестановки, в которых Азербайджан найдет свое место, поскольку имеет ресурс привести этот рынок», – отметила политолог.

Что касается Армении, то, по словам Ануш Седракян, ситуация проблематичная. «Мы ищем свой рынок в России, но я за столько времени ни разу не видела, чтобы Россия сделала Армении разумное предложение. Единственное, что она может дать – это не подстрекать к войне».

Эксперт Центра стратегических исследований Франции, политолог Кайц Минасян отметил, что Франция продала Азербайджану спутник, и он может наблюдать за происходящим на границе. «Является ли это оружием или нет? Для французов это не оружие, это оружие для Азербайджана. Для Армении это опасно. Французы оправдываются, что результат этого неясен, якобы спутник фиксирует предметы с разницей в 10 метров. Все это пустые слова – танк и самолет отлично видны», – подчеркнул он.

По словам политолога, армянская сторона должна четко поднимать свои вопросы: «Французы не продают танки или самолеты, но продавая спутник, ослабляют армянскую сторону. Кроме того, Азербайджан желает вбить клин в армяно-французские отношения, и использует для этого любой повод. Экономика Азербайджана сильная, и он стремится использовать это преимущество в отношениях с Францией или какой-либо другой страной», – отметил Кайц Минасян.

Minval.az