Армения намерена добиться того, чтобы официальный Минск перестал продавать Азербайджану оружие. При этом Ереван не исключает возможность того, что сам заинтересуется покупкой белорусского вооружения. Об этом журналистам в Ереване сообщил секретарь Совета национальной безопасности страны-агрессора — Армении Армен Григорян.

«Мы ожидаем, что Беларусь больше не будет продавать оружие Азербайджану. Мы не хотим, чтобы оружие, которое продает Беларусь, оказалось в руках Азербайджана, у которого военные планы — вплоть до того, чтобы оказаться в Ереване», — заявил Григорян.

Секретарь Совета национальной безопасности Армении отметил, что практически весь состав нового правительства работает в этом направлении.

«И премьер-министр Никол Пашинян, и глава МИД, и я, все наши государственные чиновники со своими белорусскими коллегами обсуждают этот вопрос. И спустя время мы, надеюсь, к этому придем — в наших долгосрочных планах добиться того, чтобы Минск перестал продавать оружие Баку», — добавил Григорян.

Секретарь Совета национальной безопасности Армении также сообщил, что не исключена и вероятность того, что Ереван заинтересуется покупкой вооружения у Минска.

Minval.az