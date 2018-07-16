Армяне всего мира не пожалеют сил для ответного удара, если потребуется. Об этом заявил премьер-министр страны-агрессора — Армении Никол Пашинян, отвечая на вопросы пользователей Facebook в прямом включении.

«В целом, за последнее время нарушения режима прекращения огня военные характеризуют ниже опасной отметки. Исключение составили лишь один-два случая. Но военно-политическая обстановка напряжена

Похоже, Азербайджан хочет применить тот же тактический прием, как и во время апрельских событий 2016 года. По всей линии соприкосновения в Карабахе противник скапливает силы – возможно, чтобы они стали настолько обычными, чтобы их перестали замечать и потеряли бдительность. Деструктивные действия были замечены и на нахичеванском участке границы.

Во всех этих случаях мы должны последовательно и жестко защищать свои интересы», — заявил Пашинян.

В любую минуту армянская сторона должна быть готова к ответному удару. Нация сплочена сильнее, чем когда-либо, и никто не сомневается, что при любой агрессии со стороны Азербайджана, единение будет общенациональным, убежден премьер.

Глава правительства подчеркнул, что ресурсы армян всего мира – военные, финансовые, дипломатические, политические – будут использованы для того, чтобы защитить родину и нанести ответный удар.

Minval.az