Президент России Владимир Путин исключил журналиста Максима Шевченко из президентского Совета по межнациональным отношениям. Соответствующий указ опубликован на официальном портале правовой информации.

Этим же документом из состава Совета был исключен бывший вице-премьер Александр Хлопонин. Одновременно с этим в Совет включены министр науки и высшего образования Михаил Котюков, вице-премьер Виталий Мутко и председатель совета общероссийской общественной организации «Ассамблея народов России» Светлана Смирнова.

Как сообщил «Новой газете» Шевченко, он узнал об этом решении из СМИ и не может точно сказать, почему его исключили из Совета.

«На мой взгляд, это нормальная ротация. Хлопонина тоже вывели из Совета. Я думаю, чтобы остаться в этом Совете я должен был бы пойти просить кого-то и перед этим изменить мою позицию по „закону о языках“», — сказал Шевченко.

Журналист подчеркнул, что был единственным из членов Совета, кто публично и резко выступил против законопроекта о добровольном изучении национальных языков в школах. Согласно инициативе, преподавание и изучение государственных языков республик России предлагается осуществлять на добровольной основе не в ущерб преподаванию и изучению государственного языка.

10 мая Шевченко заявил о выходе из Совета по правам человека при президенте России (СПЧ) из-за отсутствия реакции на избиения и аресты митингующих во время акции оппозиции 5 мая. Глава СПЧ Михаил Федотов отверг обвинения и пообещал следить «за принятием решений о возбуждении уголовных дел по событиям 5 мая или об отказе в их возбуждении, чтобы своевременно информировать об этом главу государства, добиваясь соблюдения закона и прав граждан».

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