Кровавые события, произошедшие во втором по величине городе Азербайджана – Гяндже, обеспокоили всех. Звучат различные версии о том, откуда исходят эти события и из каких центров управляются.

Занимавший пост главы Исполнительной власти города Гянджи в 2003-2011 годах Эльдар Азизов выразил свое отношение к произошедшему в интервью газете «Ени Мусават».

Интервью приводим ниже без изменений и сокращений:

— В Гяндже, где вы долгое время руководили, произошли трагические события и тяжелые преступления. Какой информацией вы обладаете и каковы ваши предположения на этот счет?

— Я 8 лет проработал в Гяндже. С сожалением должен отметить, что произошли очень тяжелые события. Я лично знал погибших полковников, и Самеда Аббасова, и Ильгара Балакишиева. Мы работали с ними плечо к плечу. Оба были достойными и воинственными офицерами. Очень жаль! Пользуясь случаем, выражаю глубокие соболезнования членам их семей. Они были верны государству и государственности. Естественно, любой патриот осуждает убийство находящихся на службе офицеров. Мы должны понимать, что мы стоим лицом к лицу с врагом, часть наших земель находится под оккупацией. Есть также и другие силы, которые постараются воспользоваться этой ситуацией. С сожалением мы должны признать, что на сегодняшний день кроме нас самих сильный и независимый Азербайджан больше никому не нужен. В настоящее время, несмотря на сложные процессы в мире, в Азербайджане все стабильно, страна развивается. Это произошло не само собой, а в результате политики господина Ильхама Алиева. Сохранить существующую стабильность – очень важный вопрос. Мы должны направить свои усилия в этом направлении.

Кстати, некоторые люди стараются раздуть в прессе несуществующие вопросы. Я сейчас работаю в другом городе и районе, но от моего имени распространяют различные слухи. Они выражают мое «отношение», не беря у меня интервью. Выходит так, что даже если я не дам интервью, от моего имени общественности будет представлено что угодно. До сих пор я не давал официального интервью. В СМИ вышла статья, будто бы у нас были общие дела с Аббасом Аббасовым (бывший вице-премьер Азербайджана – прим. Minval.az), и благодаря его поддержке меня назначили главой ИВ. Меня назначил главой ИВ города Гянджи великий лидер (Гейдар Алиев – прим. Minval.az), и я горд этим. Я никогда не был в кабинете у Аббаса Аббасова, так же как и он у меня. Ни до назначения на эту должность, ни за 8-летний период моей деятельности в Гяндже мы не встречались ни в Кабинете министров, ни в ИВ города Гянджи. Я не могу сказать, с какой целью все это пишут СМИ. У кого-то очень богатая фантазия. У меня никогда не было деловых отношений в Аббасом Аббасовым, я очень удивляюсь, читая подобное. Будучи членом Союза журналистов Азербайджана, я бы хотел, чтобы хотя бы в этических соображениях обращались и спрашивали, верна ли информация, или нет.

— Несколько дней тому назад в соцсетях распространилась информация, что вы требуете казни человека, организовавшего это событие в Гяндже. Это правда?

— Насколько демократичным вы считаете такое? Ко мне никто не обращался по этому поводу и я никому не давал интервью, мне не известен автор этой ложной информации. Я очень удивился, услышав это, ознакомившись с этим интервью могу сказать, что оно очень примитивное. Смертная казнь была отменена в Азербайджане в 1998 году, я как историк хорошо об этом знаю. Но те, кто подготовил эту ложную информацию, наверное, не в курсе. Газета «Азадлыг» распространила эту информацию в Фейсбуке и организовала широкие обсуждения. Цель известна. Первое свое интервью за эти дни я даю вам по телефону. Вся информация от моего имени, которая распространилась за эти дни от моего имени – это чушь.

— Эльдар муаллим, иногда в прессу передается дезинформация, мы не отрицаем это. Ее зачастую трудно бывает проверить из-за ограниченных возможностей выйти на чиновников. Кстати, в той статье есть один момент, что Эльмар Велиев в 2011 году, после того как сменил вас на посту главы ИВ, сравнял с землей частное имущество Аббасовых стоимость в 1,5 миллиона. Что вы можете об этом сказать?

— Не могу такого вспомнить, так как у меня не было с ними деловых отношений. Да, в наше время сын Аббаса Аббасова (Айдын Аббасов – ред.) был избран депутатом Гянджи. Он был одним из четырех депутатов. Но это другая тема. Но у меня не было с ними каких-либо обсуждений по каким-то вопросам. У них были объекты в Гяндже до того, как я стал главой ИВ. Наверное, речь идет о них.

— На сегодняшний день всех нас больше интересую произошедшие в Гяндже кровавые события, поэтому хотелось бы поговорить на эту тему. Как вы считаете, какие силы стоят за этими событиями? Наверное, вы хорошо знаете население Гянджи. Реально ли религиозные факторы могли привести к покушению на главу ИВ и убийству офицеров полиции?

— Я всегда говорил, что гянджинцы – благодарные люди. Не верю, что кто-то из гянджинцев мог поднять руку на Балакишиева и Аббасова. Возможно, это какие-то группы провокаторов. Идет следствие, результаты которого будут обнародованы. Как историк я тут вижу гораздо более обширную проблему. В любом случае, следствие определит конкретно.

— Как по-вашему, нацеливание на замначальников полиции случайно или целенаправленно?

— Я уехал из Гянджи 7 лет назад. Если однозначно что-то скажу, это будет несерьезно. В любом случае, это нехорошее событие, это преступление. Офицеров убили, когда они несли службу. Мы однозначно осуждаем это. Но что еще там произошло могут оценить только находящиеся там. Я очень осуждаю это как гражданин. Были убиты высокопоставленные офицеры, представляющие азербайджанское государство. Преступление в их отношении должно расцениваться как преступление против азербайджанской государственности, во всем мире подобные события так и расцениваются.

— Эльдар муаллим, вы руководили Гянджой на протяжении 8-ми лет. Могли бы вы представить, что однажды перед зданием Исполнительной власти кто-то совершит на вас вооруженное нападение? Опасались ли вы когда-либо этого?

— Некоторые силы хотят противопоставить и сравнить нас ( с нынешним главой города Эльмаром Велиевым – прим. ред). Это не этично. Я работал в один период, а он (Эльмар Велиев – ред.) – в другой. В то время я и представить не мог, что в Гяндже может произойти такое событие. Теперь мир меняется, происходят различные процессы. На вопрос «почему там такое произошло», ответят соответствующие организации и следствие. Но однозначно сказать, что это за событие, чем обусловлено – сложно. Подождем итогов следствия.

— Была ли у вас возможность в эти дни связаться с вашим коллегой и преемником Эльмаром Велиевым и поинтересоваться его состоянием?

— Я говорил по телефону с его братом Ханларом Велиевым. Естественно, он наш коллега. Я проработал в Гяндже 8 лет, а он 7 лет. Мы члены одной команды. Азербайджан – правовое государство, если кто-то кем-то недоволен, он может сказать об этом, обратиться в какую-то инстанцию.

— Наверное, у вас есть связи с Гянджой. Что можно сказать о нынешней ситуации там? Могут ли повториться аналогичные события?

— Не верю, чтобы это могло повториться. Жители Гянджи мудры. Народ Азербайджана, смотря на ситуацию в мире, радуется, что в Азербайджане все стабильно и идет развитие. Большое счастье, что во главе страны стоит такой гениальный человек, в результате политики которого сложилась стабильность и развитие. Посмотрите, что происходит на Ближнем Востоке, в Европе, Украине. На их фоне Азербайджан стабилен, и эту стабильность необходимо сохранить. Азербайджанский народ – мудрый народ, он оценивает проделанную работу. Поэтому я не верю, что в Гяндже возникнут широкомасштабные проблемы.

— Эльдар муаллим, пост главы ИВ горда Баку пустует уже длительное время. В связи с последними событиями, глава ИВ Гянджи тоже не может исполнять свои полномочия. Беспокоит ли вас эта ситуация в двух городах, где проживает почти половина населения страны?

— В Баку создана система, главы ИВ всех районов столицы справляются со своими обязанностями. В Гяндже, несмотря на произошедшее, все госструктуры продолжают свою работу. Азербайджану повезло, что в результате политики уважаемого президента была создана система, на основе которой управляется государство. На сегодняшний день Азербайджан – правовое, демократичное и светское государство. Поэтому, когда какие-то должности остаются вакантными, система все равно работает.

— Долгие годы среди претендентов на пост главы ИВ города Баку называлось и ваше имя, поэтому я у вас спросил…

— Мало ли, что говорят, все это необоснованно. Господин президент оказал мне огромное доверие, и я усердно работаю, чтобы своими делами оправдать это доверие.

Minval.az